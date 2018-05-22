هبوط اضطراري لطائرة بالمطار.. ماذا جرى على متن الرحلة 3818؟

بعد تعرضّها لخلل جراء تعطل العجلات الأمامية، هبطت طائرة تابعة للخطوط السعودية اضطراريا، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، في مطار الملك عبدالعزيز، بينما كانت متجهة من مطار المدينة لمطار دكا.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للخطوط الجوية العربية السعودية، عبدالرحمن الطيب، أنه في حوالي الساعة الثامنة (بتوقيت المملكة) من مساء يوم الاثنين وبعد بدء الطائرة من طراز ايرباص (A330) رحلتها رقم 3818 من المدينة المنورة، متجهة إلى مطار دكا في بنغلاديش، حصل خلل في النظام الهيدروليكي فتقرر أن تعود الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتابع المتحدث قائلا: “عند محاولة الهبوط تعذر إنزال العجلات الأمامية، وبعد عدة محاولات تقرر الهبوط بدون إنزال العجلات الأمامية وذلك بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، وهبطت الطائرة بسلام وتم إنزال الضيوف وعددهم 141 من الطائرة مع طاقم الطائرة المكون من 10 ملاحين، ويعود الفضل بعد الله لنجاح عملية الهبوط إلى كفاءة قائد الطائرة وأيضا إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي والذين تعاملوا مع الوضع بمهنية واحترافية عاليين”.

كما باشرت الجهات المعنية التحقيق في العارض، وستقوم الجهة المعنية بإصدار تقرير متكامل عن الرحلة.