﻿انفجارات تهـز أكبر قاعـدة إيرانية جنوبي دمشق

قال ناشطون سوريون، أمس الإثنين، إن انفجارات قوية هزت غرفة عمليات إيرانية بمقر إدارة الحرب الإلكترونية، بمنطقة «نجها»، الواقعة جنوبي العاصمة دمشق. الناطق السابق باسم جيش الإسلام محمد علوش، قال عبر معرفاته: «تم الليلة تدمير مدرسة أمن الدولة في نجها وهي ضاحية جنوب دمشق وهي أكبر قاعدة إيرانية في سوريا»، دون أن يوضح الطرف المسؤول عن تدمير القاعدة الإيرانية.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الانفجارات كانت عنيفة للغاية، وكان مصدرها «مدرسة أمن الدولة، والحرب الإلكترونية»، التابعتين للنظام السوري، واللتين تتمركز فيهما قيادات ومجموعة من خبراء وعناصر الحرس الثوري الإيراني، ضمن المنطقة الواقعة بالقرب من مطار دمشق الدولي، في حين تصنف القاعدة المذكورة، وفق ما قالته مصادر عسكرية، على إنها أكبر القواعد العسكرية لإيران جنوب دمشق.

ولم يصدر عن النظام السوري، أي تعليق رسمي حول الانفجارات، وكذلك عن الحرس الثوري الإيراني، كما لم تصرح وزارة الدفاع الإسرائيلية بأي تعقيب أو بيان حول الانفجارات. وكانت قد تعرضت القواعد الإيرانية في سوريا، للعديد من الضربات الجوية الإسرائيلية خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، كما كانت الانفجارات الضخمة التي هزت مطار حماة العسكري، وسط سوريا، والتي أدت لمقتل العديد من عناصر وقيادات الحرس الثوري الإيراني.