تحذير لسكان السعودية.. إعصار “مكونو” يقترب!

سيدخل الإعصار مكونو إلى الأجزاء الجنوبية من المملكة السعودية صباح السبت المقبل، بحسب ما أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حسين القحطاني.

وقال القحطاني إن “الإعصار حاليا من الدرجة الأولى، ومن المتوقع أن يتحول إلى الدرجة الثانية خلال 12 ساعة القادمة، ويصل الأراضي العمانية اليوم الجمعة”.

وأوضح القحطاني أن الإعصار يتحرك شمالا، وسيعبر الأجزاء الجنوبية من المملكة من جهة “الخرخير وشرورة”، صباح غد السبت، بعد أن يتحول إلى عاصفة مدارية مرة أخرى.

وبين القحطاني أن التأثير على المملكة، رياح نشطة بسرعة 100كم/ساعة، وأتربة مثارة مع انعدام في الرؤية الأفقية مصحوبا بأمطار غزيرة وسيول جارفة، وسيبقى تأثيره إلى يوم الثلاثاء القادم، ويضعف تدريجيا متجها إلى نجران.

(روسيا اليوم)