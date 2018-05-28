مع أنها أصبحت من العائلة الملكية… لماذا على ميغان الانحناء لكيت ميدلتون؟

تغيّرت حياة الممثلة الأميركية ميغان ميركل لحظة تزوّجها من الأمير هاري السبت الفائت، إذ أصبحت رسمياً جزءًا من العائلة الملكية بلقب دوقة ساسيكس.

انضمامها إلى العائلة الملكية يعني أنّ الدوقة ميغان عليها اتّباع سلسلة من البروتوكولات الملكية، واحدة منها الانحناء أمام دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، وذلك لأنّ الأخيرة تتقدّم عليها بالترتيب الملكي.

فكيت متزوّجة من الأمير ويليام، وهو في الترتيب الثاني على العرش الملكي بعد والده الأمير تشارلز، في حين أنّ هاري في المرتبة السادسة بعد أولاد كيت وويليام الثلاثة.