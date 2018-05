منح الجنسية الفرنسية لمهاجر تسلق 4 طوابق لإنقاذ حياة طفل

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، مهاجراً مالياً الجنسية الفرنسية، بعد أن قام بعملية إنقاذ جريئة، لطفل كان يتدلى من شرفة في باريس.

ودعا ماكرون الشاب الشجاع إلى قصر الإليزيه، ليشكره بشكل شخصي، كما منحه ميدالية الشجاعة.

وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”:”مع السيد قاساما الذي أنقذ السبت حياة طفل بعد تسلق 4 طوابق بأيدٍ عارية. وقد أخبرته أنه، اعترافاً بهذا العمل البطولي، سيخضع للتجنيس في أقرب وقت ممكن، وأن فرقة الإطفاء في باريس مستعدة لانضمامه إليها”.

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe

وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مامادو قاساما يتسلق مبنى في باريس، السبت الماضي، لإنقاذ طفل لا يتجاوز الرابعة من عمره، كان متدليًا من إحدى الشرفات، وعلى وشك السقوط، حيث تسلق 4 طوابق في غضون ثوانٍ، في أحد مباني شارع ماركس دورموي في الدائرة الثامنة.

وساعد المهاجر المالي الطفل الذي كان متدليًا في الجو. في حين تجمّع حشد من الناس تحت المبنى يحيّون الرجل على شجاعته، ويشجعونه على الاستمرار لإنقاذ حياة الطفل.

وحقق الفيديو ضجة على الإنترنت، وشوهد أكثر من مليوني مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا للشجاعة غير المسبوقة التي أبداها الرجل، على الرغم مما عاناه من خدوش من جراء تسلق المبنى. ووصف بعض الناس الشاب المالي البالغ من العمر 22 عاماً، بأنه سبيدرمان حقيقي.

Hero saves a 4 year old boy hanging from a balcony in Paris. What a heroic action. pic.twitter.com/TSmgqRX5Io

— BNL NEWS (@BreakingNLive) May 27, 2018