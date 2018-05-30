إسرائيل قد تسمح بنشر قوات سوريّة.. ووعدٌ روسي بإخلاء “حزب الله” من هذه المنطقة!

علّق الخبير العسكري ومدير معهد الدراسات الاستراتيجية والتوقعات التابع لجامعة الصداقة بين الشعوب، دميتري إيغورتشينكوف على الأنباء عن نشر قوات سورية عند الحدود الإسرائيلية.

وقال الخبير العسكري في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية إنه يمكن أن نفترض واقع التحول السوري الإسرائيلي.

وإذا تأكدت المعلومة، فإنّ هذا القرار سيصبح خطوة جيدة للحد من الصراع بين تل أبيب ودمشق.

ووفقا لإيغورتشينكو، يعتقد أن موسكو شاركت في المفاوضات لتقرب البلدين. ويعتقد الخبير أن طلب إسرائيل إخلاء المنطقة من التواجد الإيراني و”حزب الله” معقول وممكن. فالكل يعرف منذ فترة طويلة أن إسرائيل و”حزب الله” يكرهون بعضهم البعض، ولذلك وجودهم بالقرب من الحدود الإسرائيلية محفوف بالصراعات، على عكس الجيش السوري.

ويخلص الخبير إلى أنّ النقاش في هذا الموضوع سيكون له معنى فقط إذا كانت المعلومات حول اتفاق إسرائيل ودمشق صحيحة.

ويذكر أن وسائل الإعلام أعلنت في وقت سابق عن موافقة إسرائيل على نشر قوات سورية عند الحدود الشمالية الإسرائيلية مقابل وعد روسي بخلو المنطقة من التواجد الإيراني و”حزب الله”. وذكرت وسائل الإعلام أن الاتفاق تم بواسطة روسيا.

ورفضت وزارة الخارجية الروسية التعليق على الأنباء، ولا يوجد تأكيدات رسمية.

(سبوتنيك)